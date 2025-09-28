Il Modena ribalta il Pescara da 0-1 a 2-1 e si riprende la vetta della B

28 set 2025

Il gol di Olzer illude gli ospiti, ma la squadra di Sottil conquista tre punti pesanti fra le proteste degli avversari, per un rigore prima concesso e poi revocato con il check Var proprio nel finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

