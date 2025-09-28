Il Modena non molla e ribalta il Pescara adesso è solo in vetta alla classifica
Modena, 28 settembre 2025 – Ventitre anni e centotrentadue giorni dopo l’ultima volta, il Modena si ritrova solitario in vetta alla serie B. Era il 19 maggio del 2002, quella squadra era la Longobarda di De Biasi. Ma allora la giornata era la numero trentasei, oggi di turni se ne sono giocati solo cinque. Ma al di là di un dato che la cronaca impone di sottolineare, l a nave gialloblu continua ad andare, con il quarto successo in cinque partite, undici reti fatte e solo tre subite. Ma con il Pescara non è stato facile. I biancazzurri, messi assai bene in campo da Vivarini, con una gabbia attorno a Di Mariano e un presidio attento delle fasce, per tutto il primo tempo hanno limitato un Modena che, se da una parte rischiava poco in fase difensiva, dall’altro nelle ripartenze faticava a verticalizzare, anche frenato da ben tre cartellini gialli in undici minuti che l’arbitro Allegretta (non proprio impeccabile la sua direzione di gara) sventolava frettolosamente e in rapida successione a Tonoli, Cauz e Di Mariano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: modena - molla
