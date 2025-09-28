Il mio corpo cambia e spesso viene preso di mira Sto crescendo cerco di accettare i cambiamenti ed è già difficile così | lo sfogo di Giulia Stabile a Verissimo

La co-conduttrice di “Tu Si Que Vales” e ballerina Giulia Stabile ha confessato nella puntata di ieri, sabato 27 settembre, a “Verissimo” di essere “rimasta ferita dalle critiche sul suo corpo”, che ha letto sui social. “Sto crescendo, sto cambiando, il mio corpo cambia e spesso viene preso di mira – ha detto – Come tutte le ragazze della mia età cerco di accettare i cambiamenti del mio corpo ed è già difficile farlo da sola, quando poi c’è gente che si sente in dovere di dire qualcosa e ci mette il carico questo mi manda fuori. Essendo esposta, la gente si sente in diritto di commentare il mio corpo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

