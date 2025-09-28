Il Milan resiste in 10 uomini batte il Napoli e si iscrive alla corsa Scudetto | Pulisic incanta a San Siro

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Siro il Milan supera il Napoli 2-1 nonostante l'inferiorità numerica per oltre mezz'ora. Pulisic decisivo con gol e assist, Estupiñán espulso. Conte incassa la prima sconfitta in campionato, Allegri aggancia la testa della classifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milan - resiste

Vlahovic Milan: resiste la pista rossonera per l’attaccante della Juventus. È l’obiettivo principale di Allegri e Tare, ecco cosa filtra sul suo futuro

Pellegatti: “Jashari innamorato del Milan. Il Diavolo resiste”. Sorpresa Okafor?

Mercato, Newcastle: accordo verbale con Thiaw. Il Milan resiste, Allegri lo vuole trattenere

milan resiste 10 uominiIl Milan resiste in dieci uomini, batte il Napoli e si iscrive alla corsa Scudetto: Pulisic incanta a San Siro - San Siro si conferma terreno di grandi sfide e il Milan di Massimiliano Allegri manda un segnale forte alla Serie A. fanpage.it scrive

Milan, rosso per Estupiñán: il terzino salterà la Juventus - Momento delicato nella gara tra rossoneri e azzurri, quando al minuto 53 Di Lorenzo va giù in area per un contatto con Estupiñán: l'arbitro ... Lo riporta ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Resiste 10 Uomini