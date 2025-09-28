Il Milan può sognare | domina il Napoli poi resta in 10 ma vince Allegri primo con Conte e Gasp

Rossoneri scatenati nel primo tempo coi gol di Saelemaekers e Pulisic, nella ripresa rigore di De Bruyne con espulsione di Estupinan. Finale da brividi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Milan può sognare: domina il Napoli, poi resta in 10 ma vince. Allegri primo con Conte e Gasp

In questa notizia si parla di: milan - sognare

Sorpresa Milan, nuovo colpo per Allegri e Napoli beffato: il rumors fa sognare

Milan, Hojlund è il prescelto: l’affare che fa sognare Allegri

Allegri deve risollevare il Diavolo. 2) Il Milan può aspirare al titolo?. Un paio di ritocchi per sognare

Cartelloni misteriosi a Roma e Milano fanno sognare i fan: Emma Marrone è pronta a tornare con nuova musica o un grande annuncio live? Intanto un lutto familiare ha guastato i pensieri della cantautrice #Emma #Roma #Milano #nonnoleandro https://imusicf - X Vai su X

Quale coppia d’attacco ti ha fatto sognare di più nella storia del Milan? ? - facebook.com Vai su Facebook

Genoamania: Milan e Roma, ecco perchè si può sognare - Terzo posto e soprasso sulla Sampdoria, la domenica di gloria di Cesena è stata seguita da un settimana che ha visto l’uscita dalla Coppa Italia, non necessariamente un male, e tanto godimento per ... Da calciomercato.com