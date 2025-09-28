Il Milan ora pensa in grande | azzanna il Napoli poi resiste in 10 per 30' | rossoneri primi con gli azzurri e la Roma

Avvio super della squadra di Allegri, avanti di due gol già al 31'. Poi il rosso a Estupinan e la resistenza finale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il Milan ora pensa in grande: azzanna il Napoli, poi resiste in 10 per 30': rossoneri primi con gli azzurri e la Roma

In questa notizia si parla di: milan - pensa

Clamoroso Acerbi, rescissione con l’Inter e ritorno al Milan: “Allegri ci pensa”

Milan senza terzini? Nessun problema, ci pensa Allegri

Il Milan pensa in grande: un nuovo padrone per la fascia sinistra?

Conte per Milan-Napoli pensa a Marianucci con Juan Jesus per preservare Beukema in Champions Il Napoli così giocherebbe con due esordienti su quattro in difesa: Gutierrez e appunto Marianucci. Mercoledì c'è Napoli-Sporting di Champions - facebook.com Vai su Facebook

Milan, ci pensa San Luka. Allegri da Champions con le stelle del mercato - X Vai su X

Il Milan ora pensa in grande: azzanna il Napoli, poi resiste in 10 per 30': rossoneri primi con gli azzurri e la Roma - 1 il Napoli a San Siro, nel posticipo della quinta giornata di Serie A, e ha inflitto la prima sconfitta ai campioni d'Italia. Come scrive msn.com

Il Milan vira su Boniface e pensa in grande - Il Milan dopo aver sfogliato a lungo la margherita con Vlahovic (manca la quadra sullo stipendio) e Hojlund (occhio ora al Napoli, anche ... Si legge su ilgiornale.it