Il Milan lotterà fino in fondo dal Napoli mi aspettavo di più Viviano ha occhi solo per lui

Emiliano Viviano ha commentato la sfida Milan-Napoli, posticipo di Serie A alla quinta giornata, ai microfoni di TvPlay. Menzione speciale per un calciatore. La gara è terminata col risultato finale di 2-1 grazie ai gol di Saelemakers e Pulisic, per gli azzurri sigla la rete della bandiera Kevin De Bruyne su calcio di rigore. (TvPlay.it) Viviano spiega: “ Grande posticipo, grande calcio, partita che mette il Milan a un livello che non sapevamo ancora perché era la prima partita contro una squadra veramente forte. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - “Il Milan lotterà fino in fondo, dal Napoli mi aspettavo di più”, Viviano ha occhi solo per lui

In questa notizia si parla di: milan - lotter

Varese, Aggiungi un pasto a tavola, in Fiera estrazione dei biglietti della lotteria "Aggiungi un pasto a tavola" è un appuntamento che da 10 anni coinvolge cittadini e associazioni in uno sforzo sinergico e solidale, finalizzato alla raccolta di fondi per 4 istituzioni - facebook.com Vai su Facebook

Milan, non solo Harder. Da tenere d'occhio fino in fondo la situazione Vlahovic - Il Milan sta stringendo per assicurare prima possibile un nuovo attaccante a Max Allegri e, come raccontato nelle scorse ore, avanza con forza sul fronte Conrad Harder, per un’operazione complessiva ... tuttomercatoweb.com scrive

Milan-Jashari, è ufficiale: contratto fino al 2030. Tutte le news - Il messaggio del nuovo centrocampista del Milan alla sua ex squadra: "Molto è stato detto e scritto nelle ultime settimane e quello che vi voglio dire è semplicemente grazie. Come scrive sport.sky.it