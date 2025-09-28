Il Milan in dieci piega il Napoli | capolavoro di Allegri San Siro in delirio

Milan, Italy – September 28: Christian Pulisic of Ac Milan celebrates after scoring his team’s second goal during the Serie A match between AC Milan and SSC Napoli at Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) on September 28, 2025 in Milan Italy. (Photo by sportinfotoDeFodi ImagesDeFodi via Getty Images) Il Milan di Allegri accende San Siro con una vittoria che sa di impresa: battuto il Napoli di Conte per 2-1 nonostante l’inferiorità numerica. Una serata di adrenalina pura, con lo stadio trasformato in un’esplosione di cori e bandiere, che rilancia le ambizioni rossonere in chiave scudetto. VICTORY IS OURS Brought to you by @Bitpandaglobal pic. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il Milan in dieci piega il Napoli: capolavoro di Allegri, San Siro in delirio

