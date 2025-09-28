il milan in 10 resiste alla rimonta del napoli e vince 2 1 grazie ad un grande pulisic

Il big match della 5 a giornata di Serie A vede il Milan di Allegri confermarsi come squadra capace di soffrire e vincere anche le partite più complicate. Dopo un primo tempo maiuscolo ed il doppio vantaggio di Saelemaekers e Pulisic, l’ espulsione di Estupinan al 53’ complica maledettamente la ripresa dei rossoneri. Dopo il rigore convertito da De Bruyne, il Milan resiste con ordine e tenacia al forcing finale dell’undici di Conte, provando a pungere in contropiede grazie alle galoppate del rientrante Rafa Leao. I rossoneri soffrono nel lungo recupero ma i tiri da fuori di Lang e Neres vengono in qualche modo sventati dalle parate di Maignan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

