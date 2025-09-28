Il Messina non si sblocca in casa termina 0 a 0 la partita contro il Paternò

Il Messina non è riuscito a sbloccarsi in casa. Allo stadio “Franco Scoglio”, è terminata, infatti, a reti inviolate la partita contro il Paternò. In avvio, etnei pericolosi con l’incursione di Golfo, lanciato direttamente da Branduani, tiro debole da favorevole posizione. I giallorossi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

