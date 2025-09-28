Ancora numeri da record per la 43esima edizione del Master della Brianza che si è chiusa alla Ga Tennis Academy di Brugherio. L’appuntamento ormai storico per il tennis lombardo e dedicato al ricordo dell’indimenticato organizzatore Marco Gerosa, ha coinvolto giocatori e giocatrici di terza e quarta categoria insieme ai giovani delle fasce Under 12, 14 e 16. Tanti visto che al momento di chiudere tutti i conti gli organizzatori hanno superato quota duemila iscritti distribuiti nei 17 circoli che tra aprile e settembre hanno ospitato le varie tappe. Un dato che conferma la crescita costante del movimento e la vitalità di un evento capace di coinvolgere tennisti di ben 110 club. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Master della Brianza. Un’edizione da record