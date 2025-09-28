Il massacro del Circeo storia di un caso mostruoso di cronaca

Rosaria Lopez e Donatella Colasanti furono rapite, stuprate e torturate tra il 29 e il 30 settembre del 1975. I tre responsabili del crimine provenivano da famiglie della borghesia romana. Cinquanta anni fa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il massacro del Circeo, storia di un caso mostruoso di cronaca

Dal massacro del Circeo alla legge (tardiva) sulla violenza sessuale: esce “A nudo”, un podcast sull’Italia degli anni 70. E quel che ne resta ancora oggi

E ancor prima di capire: ascolta la prima puntata del podcast A Nudo – il massacro del Circeo

36 ore Villa Moresca – Ascolta la seconda puntata del podcast A nudo – il massacro del Circeo

