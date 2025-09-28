Il mal di testa del nuovo Sinner Il razzismo di Musetti

Le scatole cinesi del tennis riservano al tennis italiano qualche sorpresa. Per esempio, Jannik Sinner ha dovuto far fatica per battere Altmane in tre set (6-4, 5-7, 6-0) rischiando di farsi male a una caviglia in una scivolata («Ma sto bene, grazie») e soprattutto di farsi venire mal di testa, nel momento in cui è in piena sperimentazione: «Sto cercando di fare cose nuove in campo, e su questo sto spendendo abbastanza forza mentale: però dobbiamo stare attenti a non far troppo, a stravolgere la mia identità, cambiare tutto quello che sono come giocatore». Il risultato, comunque, è il passaggio ai quarti di finale contro Maroszan, mentre il pericolo è di ritrovarsi poi in futuro davanti ad Alcaraz con troppi dubbi in testa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

