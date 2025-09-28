Il maggiore rischio degli isekai è la mancanza di controllo qualità

Il genere isekai rappresenta una delle categorie più apprezzate nell’ambito degli anime, grazie alla sua capacità di trasportare gli spettatori in mondi fantastici e di offrire ambientazioni ricche di magia e avventure. Questa tipologia narrativa, che si basa su protagonisti trasferiti in universi alternativi, ha conosciuto un’enorme diffusione negli ultimi anni, consolidandosi come uno dei pilastri dell’industria anime. Il suo crescente successo sta portando a una serie di problematiche legate alla qualità delle produzioni e all’originalità delle trame. iskai: una delle categorie più popolari negli anime. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

