il maestro ecco il trailer del film con pierfrancesco favino presentato a venezia 82

Il Maestro, ecco il trailer del film di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino e Tiziano Menichelli presentato a Venezia 82: nel cast anche Giovanni Ludeno, Dora Romano e Valentina Bellè. Disponibile il trailer de Il Maestro di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Raul Gatti e con il giovane Tiziano Menichelli. Il Maestro è stato presentato alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia e arriva in sala il 13 novembre 2025 grazie a Vision Distribution. Nel film anche Giovanni Ludeno, Dora Romano e Valentina Bellè, insieme ad Astrid Meloni, Chiara Bassermann, Paolo Briguglia, Roberto Zibetti e con Edwige Fenech. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

