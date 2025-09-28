Il Maestro ecco il trailer del film con Pierfrancesco Favino presentato a Venezia 82

Spettacolo.eu | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Maestro, ecco il trailer del film di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino e  Tiziano Menichelli  presentato a Venezia 82: nel cast anche Giovanni Ludeno, Dora Romano e Valentina Bellè. Disponibile il trailer de Il Maestro   di  Andrea Di Stefano  con   Pierfrancesco Favino nel ruolo di Raul Gatti  e con il giovane  Tiziano Menichelli. Il Maestro è stato presentato alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia e arriva in sala il 13 novembre 2025  grazie a  Vision Distribution. Nel film anche  Giovanni Ludeno, Dora Romano  e  Valentina Bellè, insieme ad  Astrid Meloni,  Chiara Bassermann, Paolo Briguglia,  Roberto Zibetti  e con  Edwige Fenech. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

il maestro ecco il trailer del film con pierfrancesco favino presentato a venezia 82

© Spettacolo.eu - Il Maestro, ecco il trailer del film con Pierfrancesco Favino presentato a Venezia 82

In questa notizia si parla di: maestro - trailer

Il Maestro: trailer del nuovo film con Pierfrancesco Favino

Il maestro film: trailer e curiosità su Pierfrancesco Favino

Il Maestro: ecco il trailer ufficiale del film con Pierfrancesco Favino presentato a Venezia

maestro trailer film pierfrancescoIl Maestro: ecco il trailer ufficiale del film con Pierfrancesco Favino presentato a Venezia - Arriva al cinema il 13 novembre questo film presentato a Venezia che riunisce Favino e Andrea Di Stefano dopo L'ultima notte di Amore. Riporta comingsoon.it

maestro trailer film pierfrancescoIl Maestro: trailer del nuovo film con Pierfrancesco Favino - Da oggi disponibile il trailer de Il Maestro di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Raul Gatti ... cinefilos.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Maestro Trailer Film Pierfrancesco