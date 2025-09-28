Il Lupo conquista sotto le Due Torri | la festa dell’Avellino Club Bologna

Bologna – La gioia per il successo dell’U.S. Avellino non conosce confini.Dopo la vittoria per 2-0 contro la Virtus Entella al Partenio-Lombardi, i tifosi dell’Avellino Club Bologna hanno festeggiato con entusiasmo, condividendo la soddisfazione di vedere i lupi consolidare la propria marcia in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: lupo - conquista

! La presentazione della Imoco Volley è stata un concentrato di energia e passione. Queste ragazze sono il nostro orgoglio: lavoro, sacrificio, talento… e un sorriso che conquista tutti. In bocca al lupo per una stagion - facebook.com Vai su Facebook

Lupo sbrana un gatto domestico sotto gli occhi del padrone - “Quello che vedete è un lupo che ha appena catturato un nostro gatto domestico nella notte del 25 luglio scorso”. Riporta blitzquotidiano.it

Lupo sbrana due caprette, la scoperta della padroncina 13enne con il papà: «Non vuole più andare all'agrario per non vedere gli animali soffrire» - Vittime dell'attacco nella serata di mercoledì sono state due caprette da compagnia la cui morte ha gettato nella disperazione le padroncine Naomi e ... Secondo ilgazzettino.it