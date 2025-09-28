Il Lecce rialza la testa e lotta | alla fine del recupero Camarda segna il 2 a 2

Lecceprima.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Con un gol di testa di Camarda nell’ultimo dei quattro minuti di recupero, il Lecce trova il gol del pareggio al termine di una gara in cui, per numero di occasioni, avrebbe meritato più del Bologna: per i salentini tre i legni colpiti oltre a una clamorosa opportunità fallita da Gallo.Al. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lecce - rialza

Il Milan si rialza a Lecce: Pulisic e Loftus-Cheek firmano la vittoria della ripartenza

Il Lecce rialza la testa e lotta: alla fine del recupero Camarda segna il 2 a 2 - Nella ripresa la marcatura di Odgaard, al 71’, ma i salentini non mollano e trovano il pareggio. Segnala lecceprima.it

lecce rialza testa lottaLECCE – (Finalmente) una squadra che lotta! Punto prezioso che fa morale: le pagelle - BOLOGNA Falcone 6: Spiazzato sul rigore e dalla deviazione di Tiago sul tiro di Odgaard. Da salentosport.net

Cerca Video su questo argomento: Lecce Rialza Testa Lotta