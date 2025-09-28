di Teresa Scarcella FIRENZE "Ma la polizia dov’è?". È la domanda che spesso rimbalza da una bocca all’altra di fronte a situazioni di degrado e disagio. Tra spaccio e consumo di droga, occupazioni abusive, tendopoli, senza fissa dimora, problemi di decoro urbano, si fa presto in una città come Firenze a chiamare in causa la divisa, in questo caso quella della polizia municipale che ha, tra i vari, un reparto contro il degrado. Una parola, tra l’altro, spesso usata a sproposito, per racchiudere tantissime situazioni, diverse tra loro, non sempre risolvibili con azioni immediate e di repressione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il lavoro della Municipale: "Non sempre è facile far rispettare le regole"