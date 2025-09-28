Il lavoro della Municipale | Non sempre è facile far rispettare le regole

Lanazione.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Teresa Scarcella FIRENZE "Ma la polizia dov’è?". È la domanda che spesso rimbalza da una bocca all’altra di fronte a situazioni di degrado e disagio. Tra spaccio e consumo di droga, occupazioni abusive, tendopoli, senza fissa dimora, problemi di decoro urbano, si fa presto in una città come Firenze a chiamare in causa la divisa, in questo caso quella della polizia municipale che ha, tra i vari, un reparto contro il degrado. Una parola, tra l’altro, spesso usata a sproposito, per racchiudere tantissime situazioni, diverse tra loro, non sempre risolvibili con azioni immediate e di repressione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il lavoro della municipale non sempre 232 facile far rispettare le regole

© Lanazione.it - Il lavoro della Municipale: "Non sempre è facile far rispettare le regole"

In questa notizia si parla di: lavoro - municipale

Cane Dexter al lavoro e agenti in borghese, a Verucchio i primi controlli notturni della Municipale

lavoro municipale 232 facileIl lavoro della Municipale: "Non sempre &#232; facile far rispettare le regole" - Non si può parlare di reato, ma di atteggiamento indecoroso ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Municipale 232 Facile