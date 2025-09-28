Il laboratorio di Sinner | Cambio ma resto io
La formula del nuovo Sinner sfugge ancora un po’ di mano allo Jannik ’piccolo chimico’. Contro Atmane si è vista tutta l’instabilità della ricetta provata in questi giorni a Pechino: la vittoria sull’eclettico francese arriva, complicata, sudata al terzo set (6-4, 5-7, 6-0). E quarti di finale sia, per la tredicesima volta di fila sul duro, segno di una continuità disarmante, l’avversario sarà Marozsan. Ieri contro Atmane è stato però il giorno degli esperimenti, non proprio sempre riusciti. Perché fra le provette delle discese a rete e delle variazioni a Sinner capita di incappare in qualche piccola esplosione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
