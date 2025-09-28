Il grande annuncio | Claudio Baglioni in concerto in Piazza San Marco
Claudio Baglioni in concerto in Piazza San Marco il 29 giugno 2026 per l’apertura del suo “GrandTour La Vita è Adesso”. Venezia, nell’ambito del Festival della Bellezza, sarà la prima di 40 tappe di un progetto musicale dal vivo che celebra i 40 anni dell’album più venduto di sempre in Italia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Che annuncio da Apricena: “Claudio Baglioni in concerto” - Che annuncio da Apricena: “Claudio Baglioni in concerto” ? “La vita è adesso, il sogno è sempre” ? Con grande emozione annunciamo il primo ... Riporta ilsipontino.net
Claudio Baglioni in concerto a Barletta nell’estate 2026 - Il fossato del Castello di Barletta ospiterà il 20 agosto 2026, il concerto di Claudio Baglioni. Come scrive barlettaviva.it