Il grande annuncio | Claudio Baglioni in concerto in Piazza San Marco

Veneziatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Baglioni in concerto in Piazza San Marco il 29 giugno 2026 per l’apertura del suo “GrandTour La Vita è Adesso”. Venezia, nell’ambito del Festival della Bellezza, sarà la prima di 40 tappe di un progetto musicale dal vivo che celebra i 40 anni dell’album più venduto di sempre in Italia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grande - annuncio

Simona Ventura al Grande Fratello: cosa manca per l’annuncio ufficiale

La leggenda di young and restless emozionata dopo un grande annuncio milestone

“C’è un grande annuncio”. Filippo Bisciglia, svolta lavorativa proprio durante Temptation Island

Che annuncio da Apricena: “Claudio Baglioni in concerto” - Che annuncio da Apricena: “Claudio Baglioni in concerto” ? “La vita è adesso, il sogno è sempre” ? Con grande emozione annunciamo il primo ... Riporta ilsipontino.net

grande annuncio claudio baglioniClaudio Baglioni in concerto a Barletta nell’estate 2026 - Il fossato del Castello di Barletta ospiterà il 20 agosto 2026, il concerto di Claudio Baglioni. Come scrive barlettaviva.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Annuncio Claudio Baglioni