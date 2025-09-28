Il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano eletto struttura alberghiera dell' anno

Ilpescara.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Grand Hotel Adriatico il riconoscimento di Struttura alberghiera dell’anno. A conferirgli il riconoscimento sono stati i giornalisti enogastronomici d’Abruzzo della Figec (Federazione italiana giornalismo editoria e comunicazione) guidati da Donato Fioriti. Una struttura storica che dal 1970. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grand - hotel

Rinasce il Grand Hotel, grazie a un concordato Il Tamerici resta in attività

Data zero di Vasco Rossi a Rimini, Paola Batani: “Orgogliosi di ospitarlo al Grand Hotel”

La ’Dolce Vita’ torna in Terrazza. I vip si raccontano al Grand Hotel

Montesilvano ospita il Congresso dell’Unione nazionale mutilati per servizio - Il prossimo 20 ottobre a Montesilvano, in provincia di Pescara, presso il Grand Hotel Adriatico (via Carlo Maresca, 10) si svolgerà il Congresso dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio ... Scrive ilgiornale.it

Robot in medicina, 1.500 chirurghi riuniti a Montesilvano - 1500 chirurghi stanno prendendo parte al congresso organizzato da Acoi (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) a Montesilvano (Pescara) , evento che durerà fino al 24 maggio. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Grand Hotel Adriatico Montesilvano