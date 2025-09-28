Il gran bazar delle borse contraffatte all' ombra del Cupolone
Un gran bazar della contraffazione all'ombra del Cupolone, nel cuore di Borgo Pio. Continua senza sosta la lotta della polizia locale di Roma Capitale contro i fenomeni di abusivismo commerciale. Il fine settimana appena trascorso, oltre ai consueti controlli sui fenomeni legati alla malamovida. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: gran - bazar
Blitz nel gran bazar abusivo di Talenti. Quadri, vestiti e cibo venduti all'aperto
Blitz nel gran bazar abusivo di Talenti. Quadri, vestiti e cibo venduti all'aperto https://ift.tt/JYZgL2Q Vai su X
Blitz nel gran bazar abusivo di Talenti. Quadri, vestiti e cibo venduti all'aperto TUTTI I DETTAGLI SULL'OPERAZIONE NELLE STORIE, SU ROMATODAY.IT E NEL LINK IN BIO https://www.romatoday.it/~go/i/43614693600528 - facebook.com Vai su Facebook
Finti rolex e borse contraffatte, sequestrati a Pisa 55 mila articoli - 204 articoli contraffatti, tra borse, etichette, orologi e svariati accessori, tutti con etichette false riconducibili ai più noti marchi della moda. Segnala rainews.it
Sequestrato un centinaio di borse contraffatte a Jesolo - La lotta al commercio abusivo a Jesolo si è conclusa con il sequestro di un centinaio di borse contraffatte. Da ansa.it