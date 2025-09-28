Il gran bazar delle borse contraffatte all' ombra del Cupolone

Romatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gran bazar della contraffazione all'ombra del Cupolone, nel cuore di Borgo Pio. Continua senza sosta la lotta della polizia locale di Roma Capitale contro i fenomeni di abusivismo commerciale. Il fine settimana appena trascorso, oltre ai consueti controlli sui fenomeni legati alla malamovida. 🔗 Leggi su Romatoday.it

