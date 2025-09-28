Il governo statunitense avrebbe licenziato gli agenti dell’FBI che si erano inginocchiati durante le proteste per George Floyd

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma diverse testate giornalistiche statunitensi hanno riportato la notizia del licenziamento di circa venti agenti dell’ FBI. Secondo la stampa, a causare la misura sarebbero state delle fotografie risalenti al 2020, che mostrano alcuni membri del corpo di polizia federale investigativa inginocchiarsi durante le proteste contro l’omicidio di George Floyd. Il governo avrebbe interpretato il gesto come una manifestazione di sostegno ai cortei del movimento Black Lives Matter, organizzati contro il razzismo delle forze dell’ordine e, per estensione, ancora diffuso in diversi ambiti della società americana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il governo statunitense avrebbe licenziato gli agenti dell’FBI che si erano inginocchiati durante le proteste per George Floyd

In questa notizia si parla di: governo - statunitense

Google non dovrà vendere Chrome, arriva la rivincita contro il governo statunitense

Ottanta scienziati contestano un rapporto del governo statunitense sul clima

Le interlocuzioni con il governo e con la diplomazia statunitense sono andate avanti fino al primo pomeriggio di oggi - facebook.com Vai su Facebook

Dopo Nvidia, SoftBank e il governo Usa, #Intel vorrebbe ricevere investimenti anche da Apple. D'altra parte, l'azienda di Tim Cook deve rispondere alle pressioni di Trump e investire negli Stati Uniti. Tutti i dettagli nell'articolo di @marcodellaguzzo - X Vai su X

Il governo statunitense avrebbe licenziato gli agenti dell’FBI che si erano inginocchiati durante le proteste per George Floyd - Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma diverse testate giornalistiche statunitensi hanno riportato la notizia del licenziamento di circa venti agenti dell’FBI. Riporta msn.com