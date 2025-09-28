Il giro in moto finisce in tragedia morto giovane motociclista

Genovatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane motociclista è morto nel pomeriggio di domenica 28 settembre 2025 sulla strada statale 45 all'altezza di Bargagli. L'incidente costato la vita al giovane è avvenuto intorno alle 17.30 e la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.Sul posto, oltre a carabinieri e polizia stradale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giro - moto

47mila chilometri in 8 mesi, l'impresa di Davide: da Monza in giro per il mondo in moto (con 15 euro al giorno)

Esce per fare un giro in moto e non rientra, Luigi Rossetti trovato morto in una scarpata: indagini in corso

Esce per fare un giro in moto e non rientra, Luigi trovato morto in una scarpata

Il giro in bici per il Primo Maggio finisce in tragedia: malore fatale, ciclista 50enne muore sull'asfalto - Tragedia nel Barese: ciclista 50enne colto da malore muore sull'asfalto. Lo riporta ilmattino.it

La vacanza finisce in tragedia, turista francese muore nell’incidente in moto a Carpegna - Pesaro, 10 agosto 2025 – Una giovane turista francese ha perso la vita questa mattina in un incidente in moto avvenuto lungo la strada provinciale 1, alle porte di Carpegna. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Giro Moto Finisce Tragedia