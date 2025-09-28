Il gas che unisce | Afghanistan e Uzbekistan riscrivono gli equilibri in Asia centrale

In un mondo sempre più multipolare, l’ Afghanistan nutre l’ambizione di divenire un attore strategico nella sua regione, l’ Asia Centrale. Kabul ha annunciato lo sfruttamento dei giacimenti di gas naturale nei territori di Jawzjan e Faryab grazie alla joint venture Eriell KAM a cui ha dato forma insieme all’Uzbekistan. Le dichiarazioni del vicepremier Abdul Ghani Baradar, il quale ha benedetto l’iniziativa di partenariato energetico, hanno aperto il sipario delle relazioni internazionali per il Governo dei talebani che punta sull’accesso alle risorse naturali come merce di scambio per legittimarsi agli occhi del mondo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il gas che unisce: Afghanistan e Uzbekistan riscrivono gli equilibri in Asia centrale

