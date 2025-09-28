Il mondo dei videogiochi è in fermento per una notizia che potrebbe riscrivere gli equilibri dell’industria. Electronic Arts, il colosso dietro alcune delle saghe più amate, sarebbe vicina a una vendita da ben 50 miliardi di dollari. Un’operazione colossale, la cui entità da sola basta a far tremare i polsi a Wall Street. Questa potenziale acquisizione, riportata da techcrunch, non è un affare qualunque. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe del più grande leveraged buyout nella storia. Per chi non fosse avvezzo al gergo finanziario, un leveraged buyout è un’acquisizione finanziata principalmente tramite debito. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il futuro dei tuoi giochi preferiti è in bilico: Electronic Arts in vendita per 50 miliardi