Il Frosinone passeggia e il Martelli contesta | 1-5 Mantova è già tempo di crisi nera Piccoli | Possanzini? Riflettiamo

Sport.quotidiano.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MANTOVA Il Mantova sprofonda in casa con il lanciato Frosinone (5-1 il pesante finale) e ora la panchina di Possanzini traballa pericolosamente. I virgiliani torneranno in campo già martedì sera in casa della Juve Stabia, ma rimane il dubbio se a guidarli sarà ancora il tecnico marchigiano. Nel dopopartita è intervenuto personalmente il presidente Filippo Piccoli, che ha voluto far sentire la voce della società in un momento tanto delicato: "Mi chiedete se Possanzini rimane. Devo riflettere. Non posso permettere che tutto il lavoro e gli sforzi fatti vengano vanificati". E ancora: "La situazione è molto critica, inutile girarci intorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il frosinone passeggia e il martelli contesta 1 5 mantova 232 gi224 tempo di crisi nera piccoli possanzini riflettiamo

© Sport.quotidiano.net - Il Frosinone passeggia e il Martelli contesta: 1-5. Mantova, è già tempo di crisi nera. Piccoli: "Possanzini? Riflettiamo»

In questa notizia si parla di: frosinone - passeggia

frosinone passeggia martelli contestaIl Frosinone passeggia e il Martelli contesta: 1-5. Mantova, è già tempo di crisi nera. Piccoli: "Possanzini? Riflettiamo» - MANTOVA Il Mantova sprofonda in casa con il lanciato Frosinone (5- Segnala sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Frosinone Passeggia Martelli Contesta