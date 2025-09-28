Il Frosinone passeggia e il Martelli contesta | 1-5 Mantova è già tempo di crisi nera Piccoli | Possanzini? Riflettiamo

MANTOVA Il Mantova sprofonda in casa con il lanciato Frosinone (5-1 il pesante finale) e ora la panchina di Possanzini traballa pericolosamente. I virgiliani torneranno in campo già martedì sera in casa della Juve Stabia, ma rimane il dubbio se a guidarli sarà ancora il tecnico marchigiano. Nel dopopartita è intervenuto personalmente il presidente Filippo Piccoli, che ha voluto far sentire la voce della società in un momento tanto delicato: "Mi chiedete se Possanzini rimane. Devo riflettere. Non posso permettere che tutto il lavoro e gli sforzi fatti vengano vanificati". E ancora: "La situazione è molto critica, inutile girarci intorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

