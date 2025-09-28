Il fotoreporter Celesti lascia la Flotilla |  Ora il rischio è troppo grande | La missione | ripartiti seguiti da droni

Xml2.corriere.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Non sono l’unico ad essere uscito, molti la pensano come me, ciò non vuol dire che non credo nella missione». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

il fotoreporter celesti lascia la flotilla 160ora il rischio 232 troppo grande 160la missione ripartiti seguiti da droni

© Xml2.corriere.it - Il fotoreporter Celesti lascia la Flotilla: «Ora il rischio è troppo grande» | La missione: ripartiti, seguiti da droni

In questa notizia si parla di: fotoreporter - celesti

fotoreporter celesti lascia flotillaIl fotoreporter Niccolò Celesti lascia la Flotilla: «La missione non era entrare in territorio israeliano, il rischio ora è troppo grande» - «Non sono l’unico ad essere uscito, molti la pensano come me e sono venuti via, ciò non vuol dire che non credo nella missione» ... Scrive msn.com

Il fotoreporter Niccolò Celesti lascia la Flotilla: “Troppe divergenze” - Il fotoreporter fiorentino Niccolò Celesti ha deciso di interrompere la sua partecipazione alla spedizione umanitaria verso Gaza ... Secondo dire.it

Cerca Video su questo argomento: Fotoreporter Celesti Lascia Flotilla