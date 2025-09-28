Il fotoreporter Celesti lascia la Flotilla | Ora il rischio è troppo grande | La missione | ripartiti seguiti da droni

«Non sono l’unico ad essere uscito, molti la pensano come me, ciò non vuol dire che non credo nella missione». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il fotoreporter Celesti lascia la Flotilla: «Ora il rischio è troppo grande» | La missione: ripartiti, seguiti da droni

