Interventi per il maltempo anche ieri in Brianza, qualche preoccupazione ma per fortuna senza che si concretizzassero gravi conseguenze. A causa delle forti precipitazioni verificatesi comunque nel primo pomeriggio di ieri, il fiume Seveso è tracimato nel Comune di Lentate sul Seveso, in via Petrarca. La sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza ha immediatamente inviato sul posto squadre ordinarie e una squadra in assetto fluviale. Alcuni civili sono stati accompagnati ai piani superiori in via del tutto precauzionale. Nel corso di poche ore, il livello del fiume è per fortuna diminuito sensibilmente e ieri sono in state effettuate le operazioni di prosciugamento di box, cantine e piani bassi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il fiume Seveso fa ancora paura. Abitanti al riparo