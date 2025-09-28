Il finale di Wayward | Ribelli spiegato bene

Se il finale di Wayward: Ribelli non vi è affatto chiaro, non preoccupatevi, non siete gli unici. La verità è che questa miniserie con protagonista Toni Collette ha una delle storie più complesse degli ultimi anni e molte cose sono volutamente ambigue. Nella serie creata da Mae Martin, qui anche attrice nei panni di Alex Dempsey, nessuno dei personaggi, tranne il nuovo agente della polizia, è una fonte affidabile di informazioni. Quindi sta a ognuno di noi spettatori decidere a cosa credere. L'episodio finale ci lascia con Alex che fugge dalla città con la figlia dopo aver capito che la moglie è diventata il nuovo leader della setta “coltivata” da Evelyn, che ha raggirato tutti gli abitanti del villaggio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

