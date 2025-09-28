Il finale di Wayward | Ribelli spiegato bene
Se il finale di Wayward: Ribelli non vi è affatto chiaro, non preoccupatevi, non siete gli unici. La verità è che questa miniserie con protagonista Toni Collette ha una delle storie più complesse degli ultimi anni e molte cose sono volutamente ambigue. Nella serie creata da Mae Martin, qui anche attrice nei panni di Alex Dempsey, nessuno dei personaggi, tranne il nuovo agente della polizia, è una fonte affidabile di informazioni. Quindi sta a ognuno di noi spettatori decidere a cosa credere. L'episodio finale ci lascia con Alex che fugge dalla città con la figlia dopo aver capito che la moglie è diventata il nuovo leader della setta “coltivata” da Evelyn, che ha raggirato tutti gli abitanti del villaggio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: finale - wayward
Wayward showrunners parlano della possibile stagione 2 dopo il finale sconvolgente
Wayward su netflix: spiegazione del finale e colpi di scena sorprendenti
Finale di wayward season 1: rivelazioni sorprendenti sul twist di alex e il finale
#Wayward Bei personaggi. Mi è piaciuta anche l'Amicizia tra Abbie e Laia. Toni Colette sa scegliere i suoi ruoli è perfetta. Menzione per Sarah Gadon. delusa dal finale ma complessivamente si guarda e mi ha intrattenuto. #WaywardOnNetflix - X Vai su X
Wayward – Ribelli è la serie Netflix che convince fino all’ultimo episodio. Ecco la nostra recensione! Devo essere onesto con te: "Wayward - Ribelli" è una di quelle serie che ti tiene incollato allo schermo per sette episodi di fila. Ha tutto quello che serve per fu - facebook.com Vai su Facebook
Wayward Ribelli: trama, cast, finale, dove è girata la serie tv in onda su Netflix - Wayward Ribelli serie tv, thriller psicologico Netflix. Riporta maridacaterini.it
Wayward – Ribelli: la spiegazione del finale e del rito che trasforma il trauma in obbedienza - l finale di Wayward – Ribelli è inquietante e simbolico: fuga, traumi, culti e un neonato condiviso. Si legge su msn.com