Il figlio prende oltre 2mila euro di multe in motorino per un nuovo autovelox | Ha sbagliato ma così è una rapina
Da un mese il comune di Riccione ha installato un nuovo autovelox fisso che sta mietendo un fiume di multe. In quel tratto il limite è dei 50 chilometri orari e tra i cittadini sta montando la protesta: c’è chi negli ultimi giorni si sta trovando letteralmente sommerso da raccomandate in arrivo. 🔗 Leggi su Today.it
