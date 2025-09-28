Il Festival dei Borghi Rurali della Laga fa tappa a Cesacastina | Insieme per la Terra Insieme per il Domani

Periodicodaily.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cesacastina di Crognaleto, il Festival dei Borghi rurali della Laga ha dato vita alla cerimonia dell’acqua, simbolo di vita e sfida del futuro “Insieme per la Terra, Insieme per il Domani”, ieri sabato 27, sttraverso la rassegna itinerante dei Borghi della Laga insieme alla comunità del borgo teramano. La Cerimonia dell’Acqua: un rito simbolico . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

il festival dei borghi rurali della laga fa tappa a cesacastina insieme per la terra insieme per il domani

© Periodicodaily.com - Il Festival dei Borghi Rurali della Laga fa tappa a Cesacastina: “Insieme per la Terra, Insieme per il Domani”

In questa notizia si parla di: festival - borghi

Incontri e musica tra borghi e prati. Neri Marcorè apre il nuovo festival

In Umbria dal 15 luglio al 7 settembre torna Suoni Controvento, un festival a impatto zero di musica e cultura tra borghi e natura

C’è ’Borghi Maestri Festival’:: "Qui nuovi percorsi culturali"

festival borghi rurali lagaFestival Culturale dei Borghi Rurali della Laga, ultima tappa a Colle di Arquata del Tronto - Qui, a 1115 metri di altitudine, abitano da secoli i “Signori del Bosco”; boscaioli e carbonai, ovvero quegli uomini silenziosi ed operosi capaci di domare le forze della natura selvaggia, attraverso ... Riporta picenooggi.it

Ascoli, festival culturale dei borghi rurali dei monti della Laga: calendario con 59 appuntamenti - Ascoli ospiterà la cerimonia di apertura dell’edizione 2025 del Festival culturale dei borghi rurali della Laga, kermesse volta riscoprire tradizioni, usi e storia di tre territori. Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Borghi Rurali Laga