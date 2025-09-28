Il Festival dei Borghi Rurali della Laga fa tappa a Cesacastina | Insieme per la Terra Insieme per il Domani
A Cesacastina di Crognaleto, il Festival dei Borghi rurali della Laga ha dato vita alla cerimonia dell’acqua, simbolo di vita e sfida del futuro “Insieme per la Terra, Insieme per il Domani”, ieri sabato 27, sttraverso la rassegna itinerante dei Borghi della Laga insieme alla comunità del borgo teramano. La Cerimonia dell’Acqua: un rito simbolico . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
