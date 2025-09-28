Il falso video dello stadio giapponese pro Palestina

Dopo il caso dello stadio San Mamés di Bilbao, circola un nuovo video che mostrerebbe una grande manifestazione pro Palestina in uno stadio giapponese. Nel filmato non viene mai indicato quale sia l’impianto sportivo, a quale squadra appartenga né quando si sarebbe svolto l’evento. Non esiste alcun riscontro sui media locali e, osservando le immagini, emergono evidenti errori tipici dell’Intelligenza Artificiale generativa. Per chi ha fretta. Non esistono riscontri da parte dei media locali né prove di tale evento.. La bandiera non corrisponde a quella ufficiale palestinese.. Analisi. L’immagine viene condivisa con la seguente descrizione: Giappone: omaggio allo stadio ad un popolo che sta scomparendo. 🔗 Leggi su Open.online

