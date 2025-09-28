Il ds Simone Guerri Puntiamo in alto Stiamo creando una bella base
A C3T ha parlato il direttore sportivo del Siena, Simone Guerri. "L’ossessione di vincere subito è chiaro che l’abbiamo, internamente – riporta il Fol –. Faremo il massimo per arrivare il più in alto possibile. Se ciò non accadrà, avremo un anno in più di esperienza, con una squadra non solo giovane, ma giovane con biennali e con qualche triennale. Stiamo creando una base e sono contento del punto dove siamo adesso. Stiamo andando controcorrente perché in realtà stiamo facendo una cosa che è l’opposto di quello che fanno tutti. La nostra strada vediamo dove ci porterà, secondo me lontano". "In fase di costruzione della squadra, con Bellazzini – ha aggiunto –, abbiamo creato un database di caratteristiche: siamo andati più su valore umano e tecnico che sulle connessioni tra di loro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
