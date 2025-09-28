Fucecchio, 28 settembre 2025 – Il primo spiraglio è, appunto, l’avvio dell’iter per un ammortizzatore sociale che avrà la durata di un anno. Ma la strada è in salita per i 43 lavoratori della Pegaso Spa, rimasti senza lavoro e senza stipendio. E la battagliera operaia Giuseppa Marcadini i problemi che ci sono davanti li snocciola tutti. Qualcosa si sta muovendo, lei cosa ne pensa? “Penso che sia un elemento positivo, almeno uno. Ma siamo senza un euro da luglio. Così è difficile. Anzi, impossibile”. Avete chiesto aiuto su tutti i fronti? “Sì, io personalmente anche in Comune a Fucecchio. Ma, da quello che ho capito, aiuti per situazioni come questa non ce ne sono”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il dramma degli operai della Pegaso: “Solo in sei hanno un nuovo posto”