Il doppio gioco di Speranza sul Piano pandemico | Va aggiornato Anzi no è inutile

«Aggiornate il Piano pandemico». «Anzi no, non serve». C’è un passaggio chiave per comprendere la gestione della pandemia che emerge dalla lettura comparata di carte dell’inchiesta di Bergamo, verbali desecretati degli ex membri di Cts e task force in commissione Covid e verbali della stessa task force, ottenuti prima della fine della scorsa legislatura dall’attuale capogruppo FdI alla Camera Galeazzo Bignami (allora parlamentare d’opposizione) tramite un ricorso al Tar che gli diede ragione, smentendo il clamoroso diniego del ministero della Salute all’accesso a quegli atti. Oggi si capisce perché quei verbali - che per alcuni erano semplici «trascrizioni», anzi meglio «resoconti», sarebbero dovuti rimanere in un cassetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

