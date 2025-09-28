Il dna sulle unghie di Chiara è utilizzabile Via libera al test con Sempio

Il Dna trovato sulle unghie sulle unghie di Chiara Poggi sarebbe utilizzabile. Lo rivela il quotidiano La Repubblica, sulla base di una dichiarazione del genetista Maurizio Capra, storico consulente della famiglia Poggi, rilasciata a margine dell'udienza di venerdì scorso al Tribunale di Pavia. " Per questa analisi sul Dna dei margini ungueali dovremo effettuare tutti gli eventuali confronti ", avrebbe dichiarato l'esperto. Ciò significa che si potrebbe procedere alla comparazione con il profilo genetico di Andrea Sempio, indagato dai magistrati pavesi con l'ipotesi di omicidio in corso nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Il dna sulle unghie di Chiara è utilizzabile". Via libera al test con Sempio

