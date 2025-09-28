Il Dio di Repubblica ha la tessera del Pd

Massimo Giannini ora si indigna per l’ostentazione religiosa dei trumpiani e riscopre il laicismo. I riferimenti alla fede sono ammessi solo se giova alle loro cause, come con papa Bergoglio. 🔗 Leggi su Laverita.info

