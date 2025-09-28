Il Diavolo Veste Prada alla Milano Fashion Week | Miranda incontra Anna Wintour una perfetta operazione di marketing
Il pubblico della sfilata di Dolce&Gabbana alla Milano Fashion Week si è trovato dinanzi a una scena surreale quando Meryl Streep e Stanley Tucci si sono presentati allo show vestendo i panni dei personaggi del film Il Diavolo veste Prada. Allo stesso evento era presente anche Anna Wintour (il vero "diavolo) che ha incontrato il suo alter ego. Il cinema entra nella realtà e la moda sceglie nuovi modi per farsi pubblicità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
