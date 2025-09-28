Il diavolo non veste più Prada ma Dolce e Gabbana Miranda alla sfilata milanese anche per il film

Meryl Streep e Stanley Tucci in prima fila a Milano alla sfilata di Dolce & Gabbana per una delle scene che potrebbe finire in ‘Il Diavolo veste Prada 2’, visto che alcune parti del film verranno girate a Milano a ottobre. Streep e Tucci sono arrivati a pochi minuti dall’inizio dello show e si. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il diavolo veste Prada 2, le riprese del film alla sfilata di Dolce e Gabbana - Lo show milanese del brand ha ospitato a sorpresa le riprese del sequel del film con Meryl Streep e Stanley Tucci, ospiti in prima fila alla sfilata della collezione per la prossima primavera estate. Riporta tg24.sky.it

diavolo veste pi249 pradaIl Diavolo Veste Prada 2, colpo di scena: si gira alla Milano Fashion Week con Meryl Streep e Stanley Tucci [VIDEO] - Sorpresa alla Milano Fashion Week: Stanley Tucci e Meryl Streep siedono in prima fila alla sfilata di Dolce & Gabbana. comingsoon.it scrive

