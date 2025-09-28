Il derby toscano finisce in parità | Pisa-Fiorentina 0-0

Pisa-Fiorentina 0-0 PISA (3-5-2): Semper 6; Canestrelli 6, Caracciolo 6.5, Bonfanti 6.5; Toure 6.5, Marin 6 (22'st Vural 6), Aebischer 6 (4'st Hojholt 6), Akinsanmiro 7, Leris 5.5 (22'st Cuadrado 6.5); Tramoni 5.5 (42'st Moreo sv), Nzola 6 (23'st Meister 6). In panchina: Nicolas, Scuffet, Albiol, Lusuardi, Calabresi, Angori, Piccinini, Mbambi, Buffon, Lorran. Allenatore: Gilardino 6.5. FIORENTINA (3-4-2-1):. 🔗 Leggi su Feedpress.me

