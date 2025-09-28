Il crowdfunding per l' esercito in Ucraina si fa ai concerti Siamo stati a un festival per capire come si finanziano le armate di Kyiv

Dall’app di United24 ai burger brandizzati fino ai concerti, a Kyiv e in Ucraina si moltiplicano le iniziative a sostegno dell'esercito. La mobilitazione coinvolge tutti i livelli della società. Siamo stati al festival della tredicesima brigata nazionale “Karthiia”, a Kyiv. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Il crowdfunding per l'esercito in Ucraina si fa ai concerti. Siamo stati a un festival per capire come si finanziano le armate di Kyiv

In questa notizia si parla di: crowdfunding - esercito

Vi invitiamo a partecipare a questa iniziativa del Circolo Nadir, realtà patavina socia e cliente di Banca Etica, per TOM - Tutti gli Occhi sul Mediterraneo e la Global Sumud Flotilla. Crowdfunding sul network di Arci nazionale su Produzioni Dal Basso >>> https:// - facebook.com Vai su Facebook

UCRAINA: campagna crowdfunding per esercito ha raccolto 400 mln usd - La campagna internazionale di crowdfunding per sostenere l'esercito ucraino ha raccolto piu' di 400 milioni Usd. Da milanofinanza.it

Zelensky, forte esercito ucraino migliore sicurezza ma non basta - "Un esercito ucraino forte e capace è la sicurezza più affidabile per il nostro popolo. Come scrive ansa.it