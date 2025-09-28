Il commento di Giulio Ciccone | Sofferenza atroce giornata più dura della mia vita Un errore seguire Evenepoel

Era il capitano della squadra azzurra, le gerarchie erano chiare, così come la griglia di partenza alla vigilia di questo Mondiale di ciclismo in Ruanda. Giulio Ciccone ha chiuso al sesto posto in quel di Kigali, un piazzamento più che dignitoso per l’abruzzese in una gara durissima dominata da Tadej Pogacar. Le sue parole: “Oggi ho perso quindici anni di vita in sei ore. Una delle giornate più dure della mia vita in bici, una sofferenza atroce, sin da subito. Il feeling di tutti era veramente estremo. Forse è il clima che ci ha creato problemi, non l’altitudine. Una gara a sfinimento”. Sulla gara: “Com’era previsto c’è stato il punto chiave sulla salita fuori dal circuito, lì onestamente ho avuto delle buone sensazioni, sono riuscito a gestirmi bene, sapevo che dovevo correre di rimessa, ho scollinato bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

