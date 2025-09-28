il comandamento del gila testa fredda ma cuore caldo una partita con tanta storia

"Testa fredda e cuore caldo". Alberto Gilardino lancia il motto, la modalità giusta per affrontare il derby contro la Fiorentina. L’allenatore del Pisa in conferenza stampa è lucido, fermo e deciso nelle dichiarazioni. Una partita speciale, il derby dell’Arno, per le tifoserie e soprattutto per lui, che con la maglia viola è sceso in campo in 157 occasioni. Anche riguardo ciò, però, il tecnico ha un pensiero ben preciso: "Essere professionisti vuol dire essere uomini che rispettano il presente e non rinnegano mai il passato. È comprensibile l’attesa, è una partita molto importante con tanta storia, la rivalità è aumentata dall’astinenza di giocare questo tipo di partite". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

