Alti e bassi per una Virtus che cede a Milano nel primo derby d’Italia. Tanto lavoro da fare per coach Dusko Ivanovic che analizza così la sfida. "Partita molto tosta per la nostra prima uscita ufficiale. Il basket si gioca per 40’ e oltre, andiamo avanti e guardiamo ai prossimi appuntamenti che ci attendono a cominciare dai confronti di Eurolega. Edwards? L’anno scorso è stato il miglior marcatore di Eurolega è un giocatore importante per noi, un leader. Non è ancora pronto ma siamo sicuri che presto lo sarà". Virtus che in difesa è stata positiva. "Buona difesa, dobbiamo ma possiamo e dobbiamo migliorare abbiamo fatto qualche errore di troppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il coach: "Qualche errore di troppo. Guardiamo avanti». Ivanovic minimizza: "Dobbiamo migliorare»