Il coach | Qualche errore di troppo Guardiamo avanti Ivanovic minimizza | Dobbiamo migliorare
Alti e bassi per una Virtus che cede a Milano nel primo derby d’Italia. Tanto lavoro da fare per coach Dusko Ivanovic che analizza così la sfida. "Partita molto tosta per la nostra prima uscita ufficiale. Il basket si gioca per 40’ e oltre, andiamo avanti e guardiamo ai prossimi appuntamenti che ci attendono a cominciare dai confronti di Eurolega. Edwards? L’anno scorso è stato il miglior marcatore di Eurolega è un giocatore importante per noi, un leader. Non è ancora pronto ma siamo sicuri che presto lo sarà". Virtus che in difesa è stata positiva. "Buona difesa, dobbiamo ma possiamo e dobbiamo migliorare abbiamo fatto qualche errore di troppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Giulia Rabozzi, hormone e health coach: «Salute non significa perfezione fisica. A volte stare bene vuol dire avere qualche chilo in più, sentirsi forti, sane e libere da ossessioni»
Tgr Rai Puglia. . Fra qualche minuto ospite a Buongiorno Regione Nino Gagliardi, il coach della nazionale under21 femminile di pallavolo che ha trionfato ai Mondiali in Indonesia - facebook.com Vai su Facebook
Igor #Tudor: “#Juric allenatore sottovalutato: nella sua carriera ha sempre fatto cose straordinarie. #Conceicao ha avuto qualche problemino e qualche acciacco. Vediamo domani come sta. #Vlahovic? Abbiamo 3 attaccanti tutti forti: sono molto contento della - X Vai su X
Il coach: "Qualche errore di troppo. Guardiamo avanti». Ivanovic minimizza: "Dobbiamo migliorare» - Nell’intervallo è stato il momento, toccante della celebrazione di Marco Belinelli a cui l’amico ed ex compagno Andrea Bargagni, ha consegnato il premio alla carriera. Lo riporta sport.quotidiano.net
Inzaghi: "Qualche errore di troppo col Genoa. Taremi oggi sta bene, abbiamo scelto di non rischiare Lautaro" - L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro il Lecce che varrà l'esordio stagionale a San Siro davanti ai suoi tifosi per la formazione nerazzurra. Si legge su calciomercato.com