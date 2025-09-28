Il centrodestra cerca la conferma nelle Marche per tirare la volata al Veneto e Calabria

AGI - Prima il risultato nelle Marche, poi il completamento del risiko delle candidature nelle altre regioni che andranno al voto. L'obiettivo è, riferiscono qualificate fonti di maggioranza, chiudere subito dopo lo spoglio delle elezioni (e l'auspicata riconferma del meloniano Francesco Acquaroli). Con il comizio dei leader Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Antonio De Poli, in programma martedì a Lamezia Terme, a sostegno del governatore uscente Roberto Occhiuto, che potrebbe suggellare l'intesa. In pole, per il Veneto resta il vice 32enne di Matteo Salvini, Alberto Stefani, mentre si pensa a candidati civici in Puglia e in Campania (il nome resta quello del prefetto Michele di Bari). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il centrodestra cerca la conferma nelle Marche per tirare la volata al Veneto e Calabria

