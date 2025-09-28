Il centro si anima con la sagra dell’Anguilla
Dopo l’inaugurazione di ieri mattina da parte del sindaco Pierluigi Negri e delle tante autorità civili e militari, entra nel vivo la 27esima edizione della Sagra dell’Anguilla a Comacchio. Il primo cittadino ha sottolineato come "la sagra nasce nella cultura popolare, come celebrazione di un raccolto importante per le comunità. Nel tempo è diventata la celebrazione del prodotto tipico. Il termine sagra è la forma popolare di sacra, che era la celebrazione di eventi religiosi. Il nostro prodotto più tipico è l’anguilla, quindi la nostra è la sua celebrazione. In questi fine settimana di sagra si potrà degustare l’anguilla in tutte le sue declinazioni negli stand e nei ristoranti, e poi godersi la nostra città e trascorrere belle giornate con i 70 eventi previsti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il centro si anima con la sagra dell’Anguilla - La giornata si apre alle 11 con la visita al cantiere di scavo dell’antica città etrusca di Spina ad ingresso gratuito. Da msn.com
