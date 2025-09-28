Il cartellone del weekend Eccellenza riflettori puntati sull’antistadio | c’è Fcr-Russi

Sport.quotidiano.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serie B (5ª giornata): Modena-Pescara (17.15), Empoli-Carrarese (19.30). Già disputate: Catanzaro-Juve Stabia 2-2, Avellino-Entella 2-0, Cesena-Palermo 1-1, Mantova-Frosinone 1-5, Sudtirol-Reggiana 3-1, Venezia-Spezia 2-0, Monza-Padova 0-1, Bari-Sampdoria 1-1. Classifica: Cesena, Palermo, Frosinone 11; Modena, Avellino 10; Sudtirol, Venezia 8; Juve Stabia, Monza, Padova 7; Carrarese, Catanzaro, Reggiana, Entella 5; Pescara, Empoli 4; Mantova 3; Bari, Spezia 2; Sampdoria 1. Serie C (7ª giornata): Bra-Guidonia 2-1, Livorno-Campobasso 0-0, Ravenna-Ternana 1-0, Sambenedettese-Juventus Under 23 4-2, Torres-Ascoli 0-1, Arezzo-Carpi 3-1, Perugia-Pianese 0-1, Pineto-Rimini 1-2, Pontedera-Forlì 2-1, Vis Pesaro-Gubbio 1-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il cartellone del weekend eccellenza riflettori puntati sull8217antistadio c8217232 fcr russi

© Sport.quotidiano.net - Il cartellone del weekend. Eccellenza, riflettori puntati sull’antistadio: c’è Fcr-Russi

In questa notizia si parla di: cartellone - weekend

Il cartellone del weekend. Eccellenza, alla Fratta il fanalino. Fcr, è big match a Castenaso

Il cartellone del weekend. Dalla B ai dilettanti - Serie B (1ª giornata): Spezia- Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Cartellone Weekend Eccellenza Riflettori