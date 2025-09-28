Il Carpi perde a testa alta Ad Arezzo arriva il terzo ko
arezzo 3 carpi 1 AREZZO (4-3-3): Venturi; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Chierico (17’st Varela), Guccione, Mawuli (37’st Gigli); Pattarello (17’st Iaccarino), Ravasio (17’st Cianci), Tavernelli (37’st Perrotta). A disp. Trombini, Galli, Arena, De Col, Tito, Meli, Dell’Aquila. All. Bucchi CARPI (3-5-1-1): Sorzi; Rossini, Lombardi, Panelli (21’st Zagnoni); Cecotti, Figoli (33’st Pietra), Rosetti (37’st Stanzani), Casarini, Rigo (1’st Verza); Sall (21’st Forte); Gerbi. A disp. Scacchetti, Perta, Visani, Amayah, Arcopinto, Cortesi. All. Godi (Cassani squalificato) Arbitro: Liotta di Castellamare di Stabia Reti: 11’ Sall, 23’ Renzi, 5’st Tavernelli, 50’st Varela Note: spettatori 4071. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: carpi - perde
Per Michele Iacomino, atleta 40enne di Carpi, questo non vuole essere un classico viaggio della memoria, ma verso la libertà https://tinyurl.com/2a5c2tn2 - facebook.com Vai su Facebook
#PLTerredargine #PLinforma #Accadeora #Soliera ATTENZIONE sulla Carpi - Ravarino tra Limidi e Sozzigalli ?ASFALTO SCIVOLOSO per perdita uva Stiamo arrivando per #viabilità in attesa dell' intervento della ditta incaricata della pulizia della stra - X Vai su X
Il Carpi perde a testa alta. Ad Arezzo arriva il terzo ko - Sorzi e compagni reggono a lungo contro la capolista, ma cedono nel finale. Si legge su sport.quotidiano.net