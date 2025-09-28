Il candidato governatore Francesco Gerardi vive in Emilia Romagna e quindi non potrà votare

E' nato a Fabriano ma da anni vive per lavoro in Emilia Romagna. Per questo il candidato governatore Francesco Gerardi di Forza del Popolo non potrà votare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: candidato - governatore

Massimo Bitonci e il candidato governatore ideale: «Non ci si inventa, servono preparazione e magari aver fatto il sindaco»

Incontro De Luca-Schlein, sì a Roberto Fico candidato regione Campania di PD e M5s, ma il governatore: "Si segua il mio programma"

Elezioni regionali, clamoroso: Matteo Ricci indagato. Il candidato governatore del centrosinistra: «Amareggiato per i tempi ma sono tranquillo»

Regionali - Hanno votato anche Mangani e Bolletta. Gerardi, invece, non può votare

Elezioni regionali Marche, Forza del Popolo schiera Gerardi, no vax-euro-war - Francesco Gerardi, candidato alla presidenza delle Marche di Forza del Popolo No vax, no euro e no war.

